Füchse Berlin siegen gegen Skanderborg-Aarhus

Berlin -Die Füchse Berlin bleiben in der European League ungeschlagen. Am Dienstagabend siegte der Tabellenführer der Handball-Bundesliga gegen die bis dahin ebenfalls noch verlustpunktfreien Dänen von Skanderborg-Aarhus mit 30:24 (15:13). Die Füchse sind damit weiter Tabellenführer der Gruppe D. Beste Berliner Werfer vor 4693 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle waren Milos Vujovic mit sieben Toren und Mijajlo Marsenic mit sechs Treffern.