Füchse Berlin siegen in Gummersbach: Wieder Tabellenführer

ARCHIV - Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Robert Michael/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Füchse Berlin haben zum Abschluss der Hinrunde in der Handball-Bundesliga nur mit einem Kraftakt in der Schlussphase die nächste Niederlage verhindert, damit aber auch die Tabellenführung zurückerobert. Im letzten Spiel vor Weihnachten siegten die Berliner am Sonntag beim Aufsteiger VfL Gummersbach mit 30:28 (14:17). Durch den Sieg sprangen die Berliner wieder an die Spitze der Tabelle. Beste Werfer bei den Füchsen waren Hans Lindberg mit neun und Paul Drux mit sieben Toren.