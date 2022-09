Füchse Berlin siegen souverän gegen Aufsteiger Hamm Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Am Donnerstagabend siegten die Berliner vor 6421 Zuschauern in der Max-Schmeling-Ha... dpa

Berlin -Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Am Donnerstagabend siegten die Berliner vor 6421 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen deutlich mit 37:26 (19:13). Zumindest bis Samstag eroberten die Füchse die Tabellenspitze zurück. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg und Lasse Andersson mit je sechs Toren.