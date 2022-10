Füchse Berlin starten mit Kantersieg in die European League Die Füchse Berlin sind souverän die Gruppenphase der European League gestartet. Am Dienstagabend siegten die Berliner in ihrem Auftaktspiel gegen das ukraini... dpa

ARCHIV - Milos Vujovic wirft aufs Tor. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin (dpa/bb) – -Die Füchse Berlin sind souverän die Gruppenphase der European League gestartet. Am Dienstagabend siegten die Berliner in ihrem Auftaktspiel gegen das ukrainische Spitzenteam HC Motor Saporischschja mit 38:27 (19:10). Aufgrund des Krieges in deren Heimat fand die Partie in Düsseldorf statt. Beste Berliner Schützen waren Milos Vujovic mit neun und Jacob Holm mit acht Toren.