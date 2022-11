Füchse Berlin stecken nach Lemgo-Sieg im Reisestress

Berlin -Die Füchse Berlin sind mit der Rückeroberung der Tabellenführung der Handball-Bundesliga in eine stressige Woche gestartet. „Ich bin glücklich, dass wir in diese harte Woche mit einem Sieg starten und nicht mit einem Negativerlebnis uns am Montag ins Flugzeug setzen müssen“, sagte Trainer Jaron Siewert nach dem 32:26-Erfolg gegen den TBV Lemgo Lippe.

Denn schon am Montag wird das Team nach einem Vormittagstraining auf Reisen gehen. Am Dienstag müssen die Berliner in der European League gegen HC Pellister Eurofarm im nordmazedonischen Bitola (18.45 Uhr/DAZN) antreten. Und am Donnerstag wartet in der Bundesliga das Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen. Insgesamt also drei Spiele in nur fünf Tagen.

Der Fokus geht aber zunächst auf Bitola. Dort erwarten die Füchse einen Hexenkessel. „Das wird keine leichte Aufgabe, dort vor 4000 Mann zu bestehen. Es wäre ein großer Fehler, das Spiel einfach abzuschenken“, sagte Siewert. Und auch Kapitän Paul Drux warnte davor, jetzt schon auf die Löwen zu schauen. „Es bringt nichts, jetzt schon auf den Donnerstag schauen“, sagte er.

Stammkeeper Dejan Milosavljev wird allerdings in Nordmazedonien geschont und bleibt in Berlin. Für ihn rückt Nachwuchsmann Lasse Ludwig nach. „Wir müssen die Kräfte wieder gut verteilen. Die Regeneration beginnt deshalb gleich nach dem Lemgo-Spiel“, sagte Siewert.

Zeit zur Vorbereitung und zur Regeneration wird es aber kaum geben. Deshalb soll der „Reisestress minimiert“ werden, wie Vorstand Sport Stefan Kretzschmar sagte. Es wurde extra ein Charterflieger organisiert, der das Team nach Nordmazedonien und anschließend am Mittwoch nach Mannheim fliegt. „So müssen wir nicht stundenlang mit dem Bus herumfahren“, sagte Siewert.

