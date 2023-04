Füchse Berlin stehen im Final Four der European League Die Handballer der Füchse Berlin haben mit einem Kraftakt das Final Four in der European League erreicht. Die Berliner gewannen das Viertelfinal-Rückspiel vo... dpa

Spieler der Füchse Berlin bedanken sich nach dem Sieg bei den Zuschauern. Andreas Gora/dpa

Berlin -Die Handballer der Füchse Berlin haben mit einem Kraftakt das Final Four in der European League erreicht. Die Berliner gewannen das Viertelfinal-Rückspiel vor 7911 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen mit 30:24 (17:15). Das reichte zum Weiterkommen, da das Hinspiel vor einer Woche nur 33:37 verloren wurde. Beste Berliner Werfer waren der überragende Mathias Gidsel mit zehn und Jacob Holm mit vier Toren.