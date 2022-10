Füchse Berlin trotz Melsungen-Sieg selbstkritisch Die Füchse Berlin überzeugen gegen Melsungen nur phasenweise. Deshalb gibt es auch Kritik - zumal nun der Rekordmeister kommt. dpa

Berlins Hans Lindberg wirft den Ball auf das Tor. Andreas Gora/dpa

Berlin -Ungeschlagen, aber nicht unkritisch: Die Füchse Berlin wissen, dass sie sich bis zum Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga gegen den THW Kiel noch steigern müssen. Beim Sieg am Sonntag auswärts gegen die MT Melsungen musste die Mannschaft aus der Hauptstadt lange zittern, erst in der Schlussphase überzeugten die Gäste. „So ein schlechtes Spiel muss man halt auch mal gewinnen. Über Kampfgeist und Entschlossenheit. Das ist uns am Ende sehr gut gelungen“, sagte Trainer Jaron Siewert nach dem 32:29.