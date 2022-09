Füchse Berlin und das Luxusproblem Die Füchse Berlin haben zu Saisonbeginn ein kleines Luxusproblem. Sportlich gibt es in der Handball-Bundesliga keine Sorgen. Nach dem ungefährdeten 37:26-Hei... dpa

Berlin -Die Füchse Berlin haben zu Saisonbeginn ein kleines Luxusproblem. Sportlich gibt es in der Handball-Bundesliga keine Sorgen. Nach dem ungefährdeten 37:26-Heimsieg am Donnerstagabend gegen Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen führen die Füchse die Tabelle an. Der Blick der Verantwortlichen geht deshalb eher in eine andere Richtung.