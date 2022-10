Füchse Berlin veranstalten Doppelspieltag mit VfL Potsdam Handball-Bundesligist Füchse Berlin veranstaltet einen Doppelspieltag mit dem Kooperationspartner 1. VfL Potsdam. Am 20. November tragen die Brandenburger ih... dpa

Berlin -Handball-Bundesligist Füchse Berlin veranstaltet einen Doppelspieltag mit dem Kooperationspartner 1. VfL Potsdam. Am 20. November tragen die Brandenburger ihr Zweitliga-Spiel gegen den TV Hüttenberg (12.30 Uhr/Sportdeutschland.tv) in der Max-Schmeling-Halle aus, bevor die Berliner (16.00 Uhr/Sky) das Bundesliga-Duell gegen den TBV Lemgo Lippe bestreiten. Der Doppelspieltag soll im Zeichen der Nachwuchsförderung stattfinden, wie der Club am Mittwoch mitteilte.