Füchse Berlin verlieren Spitzenspiel gegen SC Magdeburg

Berlin (dpa) – -Die Füchse Berlin haben das Topspiel der Handball-Bundesliga verloren und ihre erste Heimniederlage in dieser Saison kassiert. Am Sonntag unterlagen die Berliner vor 9000 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle im Ostderby dem SC Magdeburg mit 31:32 (13:15). Für die Füchse war es die sechste Niederlage gegen den Ostrivalen in Serie. Mit einem Sieg gegen Melsungen kann der THW Kiel den Hauptstadt-Klub nun von Platz stürzen. Beste Berliner Werfer waren Lasse Andersson mit sieben sowie Hans Lindberg und Jacob Holm mit je sechs Toren.