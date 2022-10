Füchse Berlin weiter Tabellenführer in Handball-Bundesliga Die Füchse Berlin haben erfolgreich die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga verteidigt. Die Berliner besiegten am Samstagabend vor 7695 Zuschauern in ... dpa

Berlin -Die Füchse Berlin haben erfolgreich die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga verteidigt. Die Berliner besiegten am Samstagabend vor 7695 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle den Bergischen HC mit 29:27 (14:14). Allerdings musste das Team von Trainer Jaron Siewert bis zum Ende um den hart erkämpften Erfolg zittern. Beste Berliner Werfer waren Jacob Holm mit sechs und Paul Drux mit vier Toren.