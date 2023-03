Füchse Berlin wollen gegen Gummersbach „wieder in die Spur“ Nach der Länderspielpause geht es für die Füchse Berlin am Donnerstag in der Handball-Bundesliga weiter. Dann empfangen die Berliner in der Max-Schmeling-Hal... dpa

ARCHIV - Der Berliner Trainer Jaron Siewert. Ronny Hartmann/dpa/Archivbild

Berlin -Nach der Länderspielpause geht es für die Füchse Berlin am Donnerstag in der Handball-Bundesliga weiter. Dann empfangen die Berliner in der Max-Schmeling-Halle den starken Aufsteiger VfL Gummersbach (19.05 Uhr/Sky). „Ein echt unangenehmer Gegner. Schon im Hinspiel haben sie uns echte Probleme bereitet. Deshalb ein echter Gradmesser. Da können wir jetzt beweisen, dass wir wieder in der Spur sind“, sagte Trainer Jaron Siewert am Mittwoch.