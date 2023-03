Füchse Berlin wollen gegen Kiel „Big Point“ landen Mit einem Sieg beim THW Kiel könnten die Berliner einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen. Und die Kieler sind auch nicht mehr der Angstgegner der... dpa

Berlin -Mit viel Zuversicht gehen die Füchse Berlin am Sonntag in das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga. Dann tritt der Tabellenführer beim Verfolger und Rekordmeister THW Kiel an (14.00 Uhr/Sky) an. „Wir haben eine große Chance und es liegt in unseren Händen. Natürlich wäre das ein Big Point und man könnte einen großen Schritt nach vorne machen“, sagte Trainer Jaron Siewert am Freitag.