Füchse Berlin wollen ihrer „Favoritenrolle gerecht werden“

ARCHIV - Berlins Trainer Jaron Siewert gestikuliert an der Seitenlinie. Frank Molter/dpa

Berlin -Auf die Füchse Berlin wartet am Donnerstag in der heimischen Max-Schmeling-Halle eine Pflichtaufgabe in der Handball-Bundesliga. Dann empfangen die Berliner den Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen (19.05 Uhr/Sky). „Wir müssen direkt wieder fokussiert sein und unserer Favoritenrolle gerecht werden. Da brauchen wir nicht drumherum reden“, sagte Trainer Jaron Siewert. Alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Überraschung.