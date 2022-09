Füchse Berlin zufrieden - Siewert vor Rückkehr Die Füchse Berlin präsentieren sich nach zwei Spieltagen in der Handball-Bundesliga in beachtlicher Frühform. Nach dem klaren Auftaktsieg gegen Göppingen fol... dpa

Berlin -Die Füchse Berlin präsentieren sich nach zwei Spieltagen in der Handball-Bundesliga in beachtlicher Frühform. Nach dem klaren Auftaktsieg gegen Göppingen folgte am Mittwochabend der 37:25-Kantersieg in Wetzlar. „Wir können mit der Leistung mehr als zufrieden sein“, sagte Aushilfstrainer Bob Hanning. Auch Nationalspieler Fabian Wiede stimmte zu: „Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir die Favoriten sind und dass wir auch das Spiel dominieren wollen.“