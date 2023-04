Füchse erwarten harte Aufgabe: „Die größte Hürde“ Die Füchse Berlin sind dem Final Four in der EHF European League sehr nah. Beim Viertelfinale kommt es dabei zum Wiedersehen mit zwei ehemaligen Jung-Füchsen. dpa

Berlin -Noch zwei Spiele trennen die Handballer der Füchse Berlin in der European League vor dem Erreichen des Final Four. Im Viertelfinal-Hinspiel treten die Berliner beim Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen an (18.45 Uhr/DAZN). „Das wird schon eine Aufgabe, auswärts dort erst einmal zu bestehen. Das wird auf jeden Fall die größte Hürde, die wir zu nehmen haben“, sagte Trainer Jaron Siewert. Das Rückspiel findet eine Woche später in der deutschen Hauptstadt statt.