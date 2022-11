Füchse freuen sich über „gelungenen Auftritt“ Jaron Siewert war zufrieden. „Das war ein gelungener Auftritt“, sagte der Trainer der Füchse Berlin nach dem 43:34-Sieg seiner Mannschaft am Dienstagabend ge... dpa

Bitola (dpa/bb) – -Jaron Siewert war zufrieden. „Das war ein gelungener Auftritt“, sagte der Trainer der Füchse Berlin nach dem 43:34-Sieg seiner Mannschaft am Dienstagabend gegen HC Eurofarm Pelister. Mit nur einem Tag Pause nach dem Bundesliga-Erfolg gegen den TBV Lemgo-Lippe (32:26) am Sonntag konnten die Hauptstädter auch in der European League die nächsten Punkte sammeln und bleiben damit Tabellenführer der Gruppe D.