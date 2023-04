Füchse gegen Montpellier: Finale in European League möglich Beim Final Four in der Handball-European-League bekommen es die Füchse Berlin im Halbfinale mit dem französischen Spitzenclub Montpellier HB zu tun. Das erga... dpa

Wien -Beim Final Four in der Handball-European-League bekommen es die Füchse Berlin im Halbfinale mit dem französischen Spitzenclub Montpellier HB zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Wien. „Mit Montpellier hat uns das nominell schwerste Los erwischt. Sie sind auch im Rennen um die französische Meisterschaft dabei“, sagte Füchse-Trainer Jaron Siewert. „Sie haben schon bewiesen, dass sie eine extrem hohe Qualität haben“, fügte der Coach des Bundesliga-Zweiten zum Duell mit dem zweifachen Champions-League-Sieger an.