Füchse gegen Saporischschja: Besonderes Spiel für Kireev Wenn die Füchse Berlin am Dienstag in die neue Saison der European League starten, wird es für Berlins russischen Torhüter Viktor Kireev ein besonderes Spiel... dpa

ARCHIV - Berlins Paul Drux (l-r), Mijajlo Marsenic und Marko Kopljar jubeln nach einem Tor. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Wenn die Füchse Berlin am Dienstag in die neue Saison der European League starten, wird es für Berlins russischen Torhüter Viktor Kireev ein besonderes Spiel. Denn die Füchse müssen gegen das ukrainische Spitzenteam HC Motor Saporischschja (18.45 Uhr/DAZN) antreten. Aufgrund des Krieges in ihrer Heimat findet die Partie in Düsseldorf statt.