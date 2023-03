Füchse gegen Schaffhausen je um 18.45 Uhr Die Anwurfzeiten für die beiden Viertelfinalspiele der Füchse Berlin in der European League stehen fest. Einer Mitteilung des Handball-Bundesligisten vom Don... dpa

Berlin -Die Anwurfzeiten für die beiden Viertelfinalspiele der Füchse Berlin in der European League stehen fest. Einer Mitteilung des Handball-Bundesligisten vom Donnerstag zufolge beginnen die Partie gegen die Kadetten Schaffhausen jeweils um 18.45 Uhr. Das Hinspiel steigt am 11. April in Schaffhausen, das Rückspiel eine Woche später in der Max-Schmeling-Halle.