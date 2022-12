Füchse gehen mit Rückenwind in WM-Pause Die Füchse blicken auf eine starke erste Saisonhälfte zurück und gehen zum ersten Mal als Tabellenführer in die WM-Pause. Ein Routinier ist derweil auf dem W... dpa

Berlin (dpa/bb) – -Die Füchse Berlin haben nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Hälfte der Handball-Bundesliga ein durchweg positives Fazit gezogen. „Was die Mannschaft geleistet hat und wie sie auch immer wieder mit Verletzungen und Rückschlägen klarkam und welche Qualität sie gezeigt hat, das ist was, was mich schon stolz macht“, sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar. Denn zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gehen die Berliner nach dem 28:22-Heimsieg am Dienstagabend gegen den SC DHfK Leipzig als Tabellenführer in die Weltmeisterschaftspause.