Füchse hadern nach Sieg in Skjern mit Chancenverwertung Die Handballer der Füchse Berlin stehen nach dem Achtelfinal-Hinspielsieg vor dem Einzug in die nächsten Runde der EHF European League. „Das ist eine gute Au... dpa

Berlin -Die Handballer der Füchse Berlin stehen nach dem Achtelfinal-Hinspielsieg vor dem Einzug in die nächsten Runde der EHF European League. „Das ist eine gute Ausgangslage für das Rückspiel“, resümierte Trainer Jaron Siewert am Dienstagabend nach dem 28:23-Auswärtssieg beim dänischen Vertreter Skjern Handbold. Im Rückspiel am nächsten Dienstag in der Max-Schmeling-Halle könnten sich die Füchse sogar eine Niederlage mit vier Toren erlauben.