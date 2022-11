Füchse nach Chrintz-Aus und erster Liga-Niederlage geschockt Die Füchse Berlin müssen einen doppelten Schock in der jungen Spielzeit verarbeiten. Neben der unerwarteten 27:32-Niederlage beim bis dahin noch punktlosen T... dpa

Berlin -Die Füchse Berlin müssen einen doppelten Schock in der jungen Spielzeit verarbeiten. Neben der unerwarteten 27:32-Niederlage beim bis dahin noch punktlosen Tabellenschlusslicht Minden in der Handball-Bundesliga sorgt das Saison-Aus für Valter Chrintz nach seiner Verletzung am Sonntag für weitere tiefe Sorgenfalten. „Das ist ein schwerer Schlag für uns, aber natürlich auch für Valter Chrintz persönlich", sagte Geschäftsführer Bob Hanning nach der am Montag erfolgten Diagnose. Demnach hat sich der schwedische Nationalspieler einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Meniskusschaden im rechten Knie zugezogen und wird voraussichtlich kein Spiel mehr in dieser Saison bestreiten können, wie die Füchse am Nachmittag mitteilten.