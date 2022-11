Füchse nach Chrintz-Verletzung und Liga-Niederlage geschockt Die Füchse Berlin müssen einen doppelten Schock in der jungen Spielzeit verarbeiten. „Das war schon ein herber Rückschlag für uns. Dieses Fehlerfestival, was... dpa

Berlin -Die Füchse Berlin müssen einen doppelten Schock in der jungen Spielzeit verarbeiten. „Das war schon ein herber Rückschlag für uns. Dieses Fehlerfestival, was wir heute gemacht haben, das darf nicht passieren“, sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar nach der unerwarteten 27:32-Niederlage beim bis dahin noch punktlosen Tabellenschlusslicht Minden in der Handball-Bundesliga.