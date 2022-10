Füchse nach Kraftakt gegen BHC: „Kommen harte Zeiten“ Mit einem Kraftakt gegen den BHC verteidigten die Füchse die Tabellenspitze. Doch der Kräfteverschleiß war groß und schon am Dienstag geht es in der European... dpa

Berlin -Obwohl die Füchse Berlin weiter an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga thronen dürfen, war Trainer Jaron Siewert nach dem hart erkämpften Heimsieg am Samstagabend gegen den Bergischen HC nicht zufrieden. „In der ersten Halbzeit sind wir sehr unfokussiert bei Abprallern und kommen selber nicht ins Tempospiel. Und dann ist es ein offenes Spiel. Genau das, was wir nicht wollen. Und dann machen wir es vorher nicht zu“, sagte der Coach nach dem 29:27-Erfolg.