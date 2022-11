Füchse nach Start selbstbewusst: „Zeigt unsere Qualität“ Die Füchse Berlin haben in den letzten drei Spielen mit drei Siegen in nur fünf Tagen jede Menge Selbstbewusstsein für die kommenden Aufgaben getankt. Besond... dpa

dpatopbilder - Berlins Jacob Tandrup Holm (l) und Paul Drux freuen sich über den Sieg. Uwe Anspach/dpa

Berlin (dpa/bb) – -Die Füchse Berlin haben in den letzten drei Spielen mit drei Siegen in nur fünf Tagen jede Menge Selbstbewusstsein für die kommenden Aufgaben getankt. Besonders der Auswärtserfolg im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga am Donnerstagabend bei den Rhein-Neckar Löwen beeindruckte. „Ich bin extrem glücklich. Es freut mich, dass wir innerhalb von fünf Tagen wieder so eine Topleistung bringen“, sagte Trainer Jaron Siewert nach dem 34:32-Sieg in Mannheim.