Füchse-Nachwuchsspieler Maxim Orlov fällt monatelang aus Handball-Bundesligist Füchse Berlin und Kooperationspartner 1. VfL Potsdam müssen monatelang auf Nachwuchsspieler Maxim Orlov verzichten. Der 20-Jährige erli... dpa

ARCHIV - Kiels Steffen Weinhold (M) gegen Potsdams Emil Hansson (l) und Maxim Orlov (r). entur GmbH/dpa Soeren Stache/Deutsche Presse-Ag

Berlin -Handball-Bundesligist Füchse Berlin und Kooperationspartner 1. VfL Potsdam müssen monatelang auf Nachwuchsspieler Maxim Orlov verzichten. Der 20-Jährige erlitt im European-League-Spiel gegen HC Motor Saporischschja (38:27) am Dienstag einen kleinen Knorpelschaden sowie eine Fraktur am lateralen Tibiaplateau im Knie, wie der Tabellenführer der Bundesliga am Donnerstag mitteilte. Anfang nächster Woche werde Orlov voraussichtlich operiert, die Ausfallzeit auf vier Monate geschätzt, hieß es.