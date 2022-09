Füchse-Sportvorstand: „Gibt keinen interessanteren Klub“ Handball-Bundesligist Füchse Berlin zeigt sich zu Beginn der neuen Saison titelhungrig. „Ein Titel ist natürlich immer unser Ziel, muss es auch sein“, sagte ... dpa

ARCHIV - Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar. Ronny Hartmann/dpa/Archvibild

Berlin -Handball-Bundesligist Füchse Berlin zeigt sich zu Beginn der neuen Saison titelhungrig. „Ein Titel ist natürlich immer unser Ziel, muss es auch sein“, sagte Sportvorstand Stefan Kretzschmar der „Berliner Morgenpost“ (Sonntag), „die Kieler sagen immer, sie wollen um jeden Titel mitspielen. Und genau so sehen wir das auch.“ Die Berliner starten am Sonntag mit einem Heimspiel in der Max-Schmeling-Halle (16.05 Uhr/Sky) gegen Frisch Auf Göppingen in die neue Bundesliga-Spielzeit.