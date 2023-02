Füchse starten in Rückrunde: „Haben etwas zu verteidigen“ Nach der Weltmeisterschaftsunterbrechung beginnt für die Füchse Berlin wieder der Alltag. Den Auftakt macht am Dienstag das Heimspiel in der European League ... dpa

ARCHIV - Berlins Mathias Gidsel wirft den Ball auf das Tor. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) – -Nach der Weltmeisterschaftsunterbrechung beginnt für die Füchse Berlin wieder der Alltag. Den Auftakt macht am Dienstag das Heimspiel in der European League gegen HC Motor Saporischschja (18.45 Uhr/Magentasport). Die Berliner führen die Gruppe D an, die Ukrainer sind Vorletzter. Ein Sieg ist Pflicht für die Füchse. „Es ist nicht das Schlechteste, um wieder in den Rhythmus zu finden“, sagte Trainer Jaron Siewert.