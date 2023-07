Füchse starten mit zwei Neuzugängen in die Vorbereitung

Mit der traditionellen Leistungsdiagnostik nehmen die Füchse Berlin am 17. Juli die Vorbereitung für die neue Saison in der Handball-Bundesliga auf. Sechs Te...

Berlin -Mit der traditionellen Leistungsdiagnostik nehmen die Füchse Berlin am 17. Juli die Vorbereitung für die neue Saison in der Handball-Bundesliga auf. Sechs Testspiele sowie eine Turnierteilnahme und ein Trainingslager stehen bis zum Bundesligastart am letzten Augustwochenende für die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert auf dem Programm, wie der Verein am Montag mitteilte. Neben den beiden Neuzugängen Jerry Tollbring aus Schweden und Hakun West av Teigum von den Färöer-Inseln sind auch die Berliner U21-Weltmeister mit dabei.

Mit zwei Spielen in Eberswalde und Stralsund gegen die lokalen Vereine beginnt die Testspielserie am 21. und 22. Juli, ehe es vom 24. bis zum 29. Juli ins Trainingslager in die Spreewelten Lübbenau geht. Einen Tag vor der Abreise treten die Füchse bei der gastgebenden TSG Lübbenau 63 an.

Eine Woche später folgt vom 4. bis zum 6. August die Teilnahme am Wartburg Cup in Eisenach. Am Wochenende darauf sind die Berliner bei den dänischen Erstligisten Bjerringbro-Silkeborg (11. August) sowie GOG Handbold, dem früheren Verein von Mathias Gidsel, am 12. August zu Gast.

Drei Tage später wird das traditionelle Duell zur Saisoneröffnung beim Kooperationspartner VfL Potsdam in der MBS-Arena ausgetragen, in der Vorbereitung der einzige Auftritt der Füchse in der Nähe der Heimat. Am 19. August können die Anhänger die Profis vormittags in der Mall of Berlin bei der Saisoneröffnung erleben. Eine Woche später beginnt dann die neue Bundesliga-Saison. Der Spielplan wurde noch nicht veröffentlicht.