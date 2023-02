Füchse vor erstem Bundesliga-Härtetest gegen Melsungen Auf die Füchse Berlin wartet nach der Weltmeisterschaftspause am Sonntag der erste echte Härtetest in der Handball-Bundesliga im neuen Jahr. „Von der Gegners... dpa

Berlin -Auf die Füchse Berlin wartet nach der Weltmeisterschaftspause am Sonntag der erste echte Härtetest in der Handball-Bundesliga im neuen Jahr. „Von der Gegnerstärke steigern wir uns jetzt. Wir wollen natürlich zu Hause unbedingt die Punkte holen, um dann eine gute Ausgangslage zu haben“, sagte Trainer Jaron Siewert am Freitag vor der Partie in der Max-Schmeling-Halle gegen die MT Melsungen am Sonntag (14.00 Uhr/Sky). Eine Woche später muss der Tabellenführer bei Meister SC Magdeburg antreten