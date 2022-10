Füchse vor Spitzenspiel gegen Kiel: „Rechnen uns was aus“ Die Vorfreude bei den Füchsen Berlin auf das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga gegen den THW Kiel ist riesengroß. „Für uns ist das ein Handballfest. Wir k... dpa

Stefan Kretzschmar, Sportvorstand des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin. Ronny Hartmann/dpa/Archivbild

Berlin -Die Vorfreude bei den Füchsen Berlin auf das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga gegen den THW Kiel ist riesengroß. „Für uns ist das ein Handballfest. Wir kommen mit viel Selbstbewusstsein und rechnen uns auch was aus. Was ich sehe ist, dass die Freude überwiegt über die Angst. Das war in der Vergangenheit nicht immer so“, sagte Vorstand Sport Stefan Kretzschmar am Freitag. Am Sonntag treten die Berliner in einer vollen Max-Schmeling-Halle gegen den deutschen Rekordmeister (14.00 Uhr/Sky) an.