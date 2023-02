Füchse wollen gegen Hamm nachlegen: „Wieder Abläufe finden“ Dem erfolgreichen Start in die zweite Hälfte der European League soll ein siegreicher Auftakt der Füchse Berlin in die Rückrunde der Handball-Bundesliga folg... dpa

Berlin -Dem erfolgreichen Start in die zweite Hälfte der European League soll ein siegreicher Auftakt der Füchse Berlin in die Rückrunde der Handball-Bundesliga folgen. Am Sonntag tritt der Tabellenführer als klarer Favorit beim Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen an (16.05 Uhr/Sky). Trainer Jaron Siewert warnt dennoch vor dem Underdog. „Sie spielen nicht ohne Grund in der Bundesliga und sie sind noch einmal top motiviert, die letzte Chance auf den Klassenerhalt zu erreichen“, sagte er.