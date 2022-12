Füchse wollen in Gummersbach zurück in die Erfolgsspur Die Füchse Berlin wollen nach der knappen Niederlage im Ostderby gegen Magdeburg in der Handball-Bundesliga am letzten Wochenende schnell wieder zurück in di... dpa

Berlin -Die Füchse Berlin wollen nach der knappen Niederlage im Ostderby gegen Magdeburg in der Handball-Bundesliga am letzten Wochenende schnell wieder zurück in die Erfolgsspur. Im vorletzten Spiel des Jahres treten die Berliner am Sonntag beim Aufsteiger VfL Gummersbach an (14.00 Uhr/Sky). „Wir stehen immer noch gut da. Wir haben jetzt noch zwei Spiele und die wollen wir natürlich gewinnen“, sagte Kapitän Paul Drux.