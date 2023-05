Füchse Berlin bleiben nach Sieg gegen Flensburg im Rennen um die Meisterschaft

Dejan Milosavljev verletzt, Victor Kireev kurzfristig nach ein Zahn-OP nicht einsatzfähig. Zugegeben, die Situation rund um die eigenen Torhüter sorgte bei Mathias Gidsel vor dem Spiel für etwas Ungewissheit. „Wir waren ein bisschen nervös“, sagte Berlins Rückraumspieler nach der Partie gegen Flensburg am Sky-Mikrofon zur ungewöhnlichen Konstellation zwischen den Pfosten. Da stand zwar in Lasse Ludwig, 20 Jahre alt, derjenige im Tor, der die Nummer eins auf dem Rücken trägt, aber eben in dieser Saison erst zweimal in der Bundesliga zuvor zum Einsatz kam und insgesamt erst acht Spiele in Liga eins bestritt. Ihm zur Seite gestellt wurde Tom Göres, ein 25-jähriger Debütant in der Bundesliga und sonst in der Füchse-Reserve in Liga drei im Kasten. „Zwei so junge Torhüter und dann vor dieser Kulisse und in dieser Situation, wo wir alle Spiele gewinnen müssen“, so Gidsel, „das war ein bisschen speziell.“ Speziell, aber auch erfolgreich, denn das junge Torwartduo hatte mit zusammen 14 Paraden entscheidenden Anteil am 37:33-Erfolg der Füchse gegen die Flensburger.

Füchse Berlin zeigen Reaktion auf Niederlage in Stuttgart

Die Berliner hatten damit Wiedergutmachung für den überraschenden Patzer in Stuttgart betrieben und ihre Chance auf den deutschen Meistertitel, zumindest aber auf den Einzug in die Champions League gewahrt. Vor 8795 Zuschauern war Dänemarks Weltmeister Mathias Gidsel mit elf Toren bester Werfer bei den Berlinern, die vier Tage nach dem ernüchternden 28:32 beim TVB Stuttgart die von Trainer Jaron Siewert geforderte Reaktion lieferten. „Das waren Big Points heute“, sagte Gidsel. „Wir haben gezeigt, dass wir mehr können.“

Der Tabellenvierte aus Flensburg büßte durch die Niederlage dagegen die letzte Chance auf die Meisterschaft und wohl auch auf den zweiten Platz und die damit verbundene Teilnahme an der Champions League ein. „Die Aussichten sind jetzt ganz gering, aber als Sportler klammert man sich bis zum letzten Moment an die Hoffnung“, sagte SG-Kapitän Johannes Golla.

Füchse führen zwischenzeitlich mit acht Toren gegen Flensburg

Unter den Augen von Bundestrainer Alfred Gislason und Fredi Bobic, bis Januar Sportchef bei Hertha BSC, verschafften sich die Gäste aus dem hohen Norden nach einer ausgeglichenen Startphase bis Mitte der ersten Halbzeit ein Drei-Tore-Polster. Doch die Berliner, die neben Nationalspieler Paul Drux eben auch auf die beiden etatmäßigen Torhüter verzichten mussten, kamen zurück. Auch weil Lasse Ludwig und Tom Göres ihre Sache sehr gut machten und mit ihren Paraden das schnelle Spiel der Füchse begünstigten, mit welchem sich die Berliner in der zweiten Hälfte zwischenzeitlich einen Vorsprung von acht Toren herausspielten (31:23). „Ich kann es gerade selbst noch nicht fassen und bin überglücklich, dass ich der Mannschaft mit meiner Leistung helfen konnte“, sagte Ludwig.