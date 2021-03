Berlin - Lediglich drei Kilometer liegen zwischen dem Haus und der Trainingshalle. Ein verlässlicher Schutz vor einem morgendlichen Stau ist dieser kurze Anfahrtsweg aber keineswegs. Nicht zum Wochenstart in Berlin, egal in welchem Stadtteil. Aus der Ruhe bringt das Marian Michalczik an diesem Montagvormittag allerdings nicht. Der Rückraumspieler der Füchse Berlin hat nach seinem Wechsel zu den Füchsen schon ganz andere Sachen erlebt. Da wird er auch mit diesem morgendlichen Mini-Stau auf dem Weg zum Abschlusstraining fertig.

Füchse Berlin spielen um Einzug ins Viertelfinale der European League

Anderthalb Tage nach der knappen 27:28-Niederlage in der Bundesliga gegen Leipzig richtet sich sein Fokus schon wieder auf den nächsten Gegner. Am Dienstagabend (20.45 Uhr, DAZN) geht es in der Schmelinghalle gegen Wien um den Einzug in das Viertelfinale der European League. Kaum ist das eine Spiel vorbei, geht es in die Vorbereitung auf die kommende Partie. „Es ist natürlich eine Menge Input, den man da verarbeiten muss“, sagt der Rückraumspieler, „noch viel schwieriger ist es aber, dazwischen die optimale Regeneration zu finden.“

Diesmal sind es zwei Heimspiele, das vereinfacht die Sache. Erst recht, wenn man wie Marian Michalczik quasi um die Ecke in einem Haus wohnt, wo Freundin Anna und Hund Cleo jeden Tag auf ihn warten. Dass sie dort aber so viel Zeit in ihren ersten Monaten in Berlin verbringen würden, hatten sie sich so nicht vorgestellt. Im November wurde er nach einer Länderspielreise positiv auf Covid-19 getestet, steckte auch seine Freundin an – beide mussten in Quarantäne.

Als er sich sportlich wieder berappelt hatte, bremste ihn eine Augenverletzung in Vorbereitung auf die Handball-Weltmeisterschaft aus, wo er am Ende nur 15 Minuten spielen durfte. Für das Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin wurde er nicht nominiert und auch bei den Füchsen ist es für ihn immer noch ein Hin und Her zwischen Spielfeld und Auswechselbank. „Es ist schon so, dass man sich das anders ausmalt, wenn man eine neue Herausforderung angeht. In der Tat ist in der letzten Zeit sehr viel zusammengekommen, was nicht unbedingt so gut für meine Rübe war“, sagt der 24-Jährige.

Nicht einfach für jemanden, der die Berge nur nach oben bestiegen hat. Für einen, der in vier Jahren in Minden zum gestandenen Bundesliga- und Nationalspieler reifte und danach zwischen zahlreichen Angeboten auswählen konnte. „Jetzt ist es so, dass da mal ein paar Steine in den Weg gelegt werden“, sagt er. Aber: „Hinten raus werden das so Momente sein, die einen nur stärken. Vom Charakter, von der Persönlichkeit. Da heißt es jetzt durchzukommen und weiterhin die Dinge fokussiert und professionell anzugehen.“

Neben den eigenen Gedanken helfen Gespräche. Mit der Freundin, der Familie und anderen, mit dem Handball verbundenen Personen. „Gut für mich ist auch viel Ablenkung“, sagt der Rückraumspieler und erzählt vom großen Garten am Haus. Jetzt, wo das Wetter besser wird, werden da ein paar Projekte in Angriff genommen. Mit den Teamkollegen Paul Drux und Fredrik Genz hat er bereits eine Gartenhütte gebaut. „Der Tag hat ja auch so einige Stunden, und wenn du davon drei bis vier in den Handball investierst, bleibt noch viel übrig. Wenn du dir da noch zehn Stunden den Kopf nur über Handball zerbrichst, gehst du zugrunde“, sagt er. Und so füllt er die Tage neben der Gartenarbeit auch mit ausgeprägten Spaziergängen mit dem Hund und seinem Immobilienmanagement-Studium.

Bei aller Abwechslung und Ablenkung „beschäftigt man sich aber auch irgendwo viel mit dem Handball und sucht nach Lösungsansätzen“, so der 24-Jährige, „da sollte es der Fall sein, dass man den Blick auf sich richtet und hinterfragt, was man besser und anders machen kann. Manchmal denke ich mir, ich bin ein Typ, der sich zu sehr den Kopf über alles zerbricht. Manchmal wäre es gut, ein Thema auch mal sein zu lassen und einfach strukturierter an die Sache ranzugehen.“

Marian Michalczik hat eigene Interpretation von Handball

Was nicht heißt, dass er das nicht täte. Gerade auf dem Feld fällt der Nationalspieler nicht als der wild drauflos ballernde Rückraumschütze auf. „Das war immer nicht so das, was mich angespornt hat, das ist nicht meine Interpretation davon, Handball zu spielen“, sagt er und weiß auch um die Folge: „Es steht mir vielleicht auch ein bisschen im Wege, dass ich deshalb etwas zu wenig Torgefahr ausstrahle.“

Neben dem eigenen Abschluss ist er stattdessen um ein funktionierendes Zusammenspiel mit dem Kreis und den Außen bemüht, versucht mit seinen Pässen freie Würfe für die Mitspieler zu kreieren. Selbst in Minden seien Spiele mit zehn Abschlüssen eher eine Ausnahme gewesen. „Und auch in der Jugend war das ähnlich. Da war ich immer der Typ für vier, fünf Tore, aber eben auch für Anspiele jeglicher Art.“ Das uneigennützige Spiel sieht oft schön aus, ist aber auch fehlerbehaftet und nicht konstant genug. Um das zu verbessern, hat Marian Michalczik auch am Montag wieder mehrere Stunden in den Handball investiert. Um sein Potenzial vollständig abzurufen und möglichst bald so aufzutreten, wie er sich das vor dem Wechsel nach Berlin ausgemalt hat.