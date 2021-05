Berlin - Für Trainer Jaron Siewert wird das Auswärtsspiel seiner Füchse Berlin beim TSV Hannover-Burgdorf zu einer Reifeprüfung für sein Team. „Das wird ein Schlüsselspiel und da sind wir zu hundert Prozent gefordert“, sagte der 27-Jährige vor der Partie am Donnerstag (19 Uhr, Sky). Nachdem es zuletzt zwei Siege aus den vergangenen drei Pflichtspielen gab, wollen sie „da weitermachen, wo wir aufgehört haben“, wie Siewert ergänzte.

Füchse kämpfen um die internationalen Startplätze

Auch wenn es letzten Sonntag eine unglückliche Niederlage gegen Tabellenführer Kiel gab, konnte das Team überzeugen. „Und auf dieser Leistung wollen wir aufbauen“, sagte Siewert. Gegen den Tabellenvierzehnten der Handball-Bundesliga aus Hannover wird sich für den Füchse-Coach zeigen, wie weit sein Team wirklich ist.

„Es ist immer etwas leichter, sich gegen einen Topgegner zu motivieren und dann auch mit Emotionen zu spielen. Jetzt heißt es aber, gegen Hannover eine noch emotionalere Leistung zu bringen, um die Punkte zu holen“, forderte der Coach. Die Füchse stehen als aktueller Tabellensechster unter Erfolgsdruck im Kampf um die internationalen Startplätze.

Mit den Niedersachsen erwarten die Füchse wieder einen sehr körperbetont agierenden Gegner. „Im Angriff müssen wir Geduld haben und jeder muss sich bewegen, nicht nur einer alleine. Und wir müssen dahin gehen, wo es weh tut und den Kampf annehmen“, sagte Siewert. Zudem steht nur neun Tage später das Final Four der EHF European League an. Deshalb ginge es auch darum, „einen gewissen Schwung aufzubauen, um dann ins Final Four zu gehen“, sagte der Füchse-Coach.