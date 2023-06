Für Alexander Zverev ist die Tür ins Halbfinale von Paris sperrangelweit offen

Der deutsche Olympiasieger findet in Paris langsam, aber sicher zurück zu alter Stärke. Die Tür ins Halbfinale steht weit offen.

Alexander Zverev hat überraschend die Chance auf den Einzug in das Halbfinale der French Open.

Alexander Zverev hat überraschend die Chance auf den Einzug in das Halbfinale der French Open. Julien de Rosa/AFP

Manchmal kann es ganz schnell gehen im Leben eines Tennisprofis. Vor wenigen Wochen noch steckte Alexander Zverev in einer tiefen Formkrise, nun steht der Olympiasieger plötzlich vor dem Einzug in ein Grand-Slam-Halbfinale – und darf bei den French Open sogar von mehr träumen.

Er sei „superhappy“ und es sei „fantastisch“, wieder im Viertelfinale von Paris zu stehen, jubelte Zverev kurz nach seinem Match gegen Grigor Dimitrow – nur um dann schnell den Blick nach vorne zu richten. „Jetzt, wo ich schon mal hier bin, möchte ich nicht gehen.“

Alexander Zverev wittert seine Chance

Zverev hat nach der nächsten überzeugenden Leistung im Schatten des Eiffelturms Blut geleckt und wittert seine Chance. Eine Kombination aus spielerischem Fortschritt und Losglück hat den 26-Jährigen plötzlich wieder in die Nähe seines großen Traums katapultiert, des Traums vom ersten Grand-Slam-Titel.

„Ich sage jetzt nicht, es ist alles super, ich habe alles erreicht“, sagte Zverev: „Natürlich möchte ich weitermachen, das Halbfinale erreichen und dann noch weiterkommen.“ Die Partie gegen den erfahrenen Bulgaren Dimitrow, in der der Hamburger erneut mit seinem variablen Spiel überzeugte, macht darauf durchaus Hoffnung. „Vielleicht sind es genau diese Matches, die ich gebraucht habe“, stellte er nach dem glatten 6:1, 6:4, 6:3 fest.

Die Drei-Gewinnsatz-Matches bei Grand Slams scheinen für den physisch starken Zverev in der Tat ein Vorteil zu sein. Denn die Wochen zuvor hatte kaum etwas auf den jüngsten Erfolg hingedeutet. Viel zu inkonstant präsentierte sich Zverev, viel zu selten fand er seinen Rhythmus – beim Sandplatz-Masters in Rom war wie auch schon zuvor in Madrid und Monte Carlo im Achtelfinale Schluss.

Drei Wochen später aber kämpft Zverev um den Einzug in sein drittes Paris-Halbfinale in Folge. Und das als großer Favorit. Denn Zverev hat – auch das gehört zur Wahrheit – schon wieder eine machbare Aufgabe erwischt. Ein Selbstläufer wird die Partie am Mittwoch gegen Tomas Martin Etcheverry trotzdem nicht.

Im Halbfinale würden die ersten echten Brocken warten

Dennoch: Die Halbfinaltür steht für Zverev, der in den Augen von Eurosport-Experte Boris Becker nun „wieder ein Weltklassespieler“ ist, sperrangelweit offen. Und dann? Dann käme in Vorjahresfinalist Casper Ruud aus Norwegen oder dem jungen Dänen Holger Rune der erste echte Brocken – doch ebenfalls kein unüberwindbarer. Tatsächlich ist für Zverev nur ein Jahr nach seiner fiesen Knöchelverletzung im Halbfinale gegen Rafael Nadal, die ihn sieben Monate lang außer Gefecht setzte, sogar der Finaleinzug ein realistisches Szenario.

Sein Aufschwung kommt dabei zur rechten Zeit. Der ehemalige Weltranglistenzweite, derzeit auf Position 27 gerankt, hat in Paris jede Menge Punkte zu verteidigen und drohte in noch dunklere Untiefen der Weltrangliste abzurutschen. Das zumindest hat Zverev mit seinem Viertelfinaleinzug bereits verhindert – und kann sich nun darauf konzentrieren, seine Comeback-Geschichte weiterzuschreiben.