Für Ex-BFC-Trainer Heiner Backhaus steht wohl ein Treffen mit Xabi Alonso an

Es tut sich etwas beim Fußball-Regionalligisten BFC Dynamo. Wie der Klub am Dienstag vermeldete, habe man „den Vertrag mit Trainer Heiner Backhaus in beiderseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Über die Modalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.“ Das bedeutet zum einen, dass sich die Klubverantwortlichen noch mal zusammengesetzt haben mit dem Trainer, der nach 14 Monaten genug vom Fußball in Hohenschönhausen zu haben scheint.

Die Vertragsauflösung mit Backhaus folgt auf die Freistellung

Sonst hätte er wohl kaum am vergangenen Freitag sein Interesse an einem Wechsel zu Regionalligist Alemannia Aachen bekundet. Einen Tag später stellte der BFC Dynamo Backhaus (41) wegen vereinsschädigenden Verhaltens frei. Am Montag hatte BFC Sportdirektor Angelo Vier noch betont: „Heiner Backhaus ist freigestellt. Seitdem hat sich Alemannia Aachen nicht mehr bei uns gemeldet. Wenn von dem Verein weiterhin Interesse an ihm besteht, wird man sich bei uns melden müssen. Wenn das passiert, werden wir uns Gedanken machen, zu welchen Konditionen wir ihn freigeben würden. Seinen Vertrag werden wir nicht auflösen.“

Nach der Vertragsauflösung kann Backhaus nun aber doch ablösefrei woanders anfangen. Vermutlich eben in Aachen. Denn Alemannias Sportdirektor Sascha Eller hatte am Montag laut Aachener Zeitung versichert, dass der Klub aus der Regionalliga West für einen neuen Trainer keine Ablösesumme zahlen werde. So könnte es sein, dass Backhaus schon am Donnerstag auf seinen Trainerkollegen Xabi Alonso trifft. Denn die Alemannia ist beim Bundesligisten Bayer Leverkusen zum Testspiel im Ulrich-Haberland-Stadion eingeladen.

Der BFC Dynamo ließ dagegen wissen, man werde in den kommenden Tagen darüber informieren, falls es Neuigkeiten gebe. Spätestens zum nächsten Pflichtspiel am Sonntag (16 Uhr) im Berliner Pokal gegen den Kreisligisten VfB Berlin-Friedrichshain sollte sich wohl ein neuer Coach in Hohenschönhausen eingefunden haben, denn Co-Trainer Nils Weiler (24), der überraschend am Sonntag beim 0:0 gegen Greifswald für den entlassenen Backhaus einspringen musste, ist nicht wirklich scharf auf einen Job im vollen Rampenlicht.