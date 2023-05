Für Jonas Mattisseck geht es bei Alba jetzt nur noch ums Team und ums Gewinnen

Am Sonntag startet der deutsche Meister gegen Ulm in die Mission Titelverteidigung. Aufbauspieler Mattisseck hat sich bereits einen Vorgeschmack geholt.

In der Schlussphase der Saison zeigte sich Alba Berlins Jonas Mattisseck (beim Wurf) von der Dreierlinie treffsicherer als in den Jahren zuvor. Camera4+/Imago

Der Euroleague-Fan im Euroleague-Spieler Jonas Mattisseck dürfte am Mittwochabend voll auf seine Kosten gekommen sein. Am Ende eines trainingsfreien Tages konnte der Aufbauspieler von Alba Berlin es sich auf dem Sofa gemütlich machen und hatte gleich zwei entscheidende Spiele am Stück zur Auswahl: Play-off-Partie Nummer fünf zwischen Monaco und Maccabi Tel Aviv sowie eine Stunde später das fünfte Duell zwischen Real Madrid und Partizan Belgrad. Schon tags zuvor brachte erst das fünfte Spiel zwischen Olympiakos Piräus und Fenerbahce Istanbul die Entscheidung zugunsten der Griechen und bestätigte Mattissecks Einschätzung von „extrem guten und megaknappen Spielen“, die aus seiner Sicht ein Zeichen dafür sind, „dass die Liga in dieser Saison sehr eng beieinander war“.

Er selbst ist in der Euroleague nur noch Zuschauer, konnte sich dort aber in den vergangenen Tagen schon Appetit dafür holen, was ihm mit Alba Berlin nach dem Ende der Hauptrunde in der nationalen Liga noch bevorsteht. „Das ist natürlich ein Vorgeschmack auf die geilste Zeit des Jahres, darauf arbeitet man hin“, sagt der 23-Jährige mit Blick auf das bevorstehende Duell mit Ulm, das mit einem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) in der Arena am Ostbahnhof beginnt. „Ich glaube, dass die Play-offs in der Bundesliga in diesem Jahr auch sehr interessant werden. Da können wir uns auf einiges gefasst machen.“

Albas beste Hauptrunde der Vereinsgeschichte reicht nur zu Platz zwei

Allein die Tatsache, dass die beste Hauptrunde der Alba-Vereinsgeschichte mit nur drei Niederlagen nicht zum ersten Tabellenplatz gereicht hat und der Spitzenreiter nicht Bayern München, sondern Bonn heißt, untermauert diese These und sorgte bei Mattissecks Trainer für Verwunderung. „Nur drei Spiele in der regulären Saison zu verlieren und trotzdem nur Zweiter zu sein“, ist für Israel Gonzalez sogar die größte Überraschung der Saison, wie er vor dem Auftakt gegen Ulm erzählte.

Dieser zweite Tabellenplatz hat zudem keinen ganz unerheblichen Einfluss auf den Weg zur möglicherweise vierten deutschen Meisterschaft in Folge. Einen Sieg gegen Ulm vorausgesetzt, könnte der Gegner im Halbfinale Bayern München heißen, so sich denn die verletzungsgeplagten Münchner gegen Göttingen durchsetzen. In einer möglichen Endspielserie dann könnte Alba Berlin auf Bonn treffen und hätte dort in der Best-of-Five-Serie keinen Heimvorteil. „Wir haben jetzt einen sehr schweren Weg, um deutscher Meister zu werden“, so Mattisseck. „Wir müssen dafür möglicherweise die beiden besten Teams schlagen und haben mit Ulm ein Team, das schlecht gestartet, aber im Laufe der Saison immer besser geworden ist.“

Gerade die Schlussphase der Saison habe gezeigt, dass Ulm aus seiner Sicht besser als Platz sieben zu bewerten ist. So ganz persönlich lief der letzte Saisonabschnitt auch für Jonas Mattisseck besser als die Mitte der Spielzeit. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass das Alba-Eigengewächs mit einer gebrochenen Wurfhand über einen längeren Zeitraum ausgefallen war und währenddessen „zu Hause saß und mir Sorgen machte, dass ich nie wieder so werfen kann, wie ich vorher geworfen habe“, erzählt er.

Die negativen Gedanken aber waren schnell verflogen. Zusammen mit Individualtrainer Carlos Frade „habe ich sehr viel an der Wurftechnik mit meiner rechten Hand gearbeitet“, so der 23-Jährige. „Ich hatte am Ende einen so schönen Wurf mit rechts, dass sich das auf die linke Hand übertragen hat. Da habe ich jetzt einen so guten Rhythmus gefunden und habe das Gefühl, dass der Ball jetzt deutlich besser in meiner Hand liegt und weniger Fehler entstehen.“

Dreier mit rechts wird es im Spiel von ihm aber nicht zu sehen geben. „Nein“, sagt er und lacht, „ich mache ja zurzeit nicht mal Korbleger mit rechts. Das war eine gute Hilfe und hat meiner rechten Hand sehr gut geholfen – vor allem aber dem Selbstvertrauen und den Fähigkeiten.“ In den Statistiken der Bundesliga drückt sich das bei ihm in einer Dreierquote von 49,4 Prozent über die gesamte Bundesligasaison aus – so gut war er nie zuvor.

Dass es zuletzt offensiv so gut gelaufen ist, habe bei ihm das Selbstbewusstsein gestärkt, und doch seien solche Zahlen gar nicht so wichtig, da er sich als Rollenspieler bei Alba Berlin in den zurückliegenden Jahren auch über andere Dinge als die Offensive definiert habe. „Das Team und ich haben das nie so gesehen, dass ich in einem Loch war, sondern es war eigentlich immer so, dass ich meine Rolle ausgefüllt habe – mal etwas mehr in der Offensive, mal etwas weniger“, sagt der Aufbauspieler während er nebenbei an seinem Powerriegel knabbert und ausgeruht wirkt.

Neun Tage Pause vor Duell mit Ulm sind für die Berliner ein schmaler Grat

Nicht ohne Grund: Neun Tage Pause werden für ihn und den Rest des Teams zwischen dem letzten Hauptrundenspiel gegen Bayreuth und dem Play-off-Auftakt gegen Ulm liegen. Ein schmaler Grat sei diese Phase, in der man die richtige Balance zwischen Regeneration und harter Vorbereitung auf den kommenden Gegner finden musste. „Man darf nicht vergessen: Wir haben uns jetzt ein ganzes Jahr daran gewöhnt, fast jeden zweiten Tag zu spielen. Wenn man dann anderthalb Wochen gar nicht spielt, ist es gefährlich, dass man so ein wenig aus dem Rhythmus gerät“, erklärt Jonas Mattisseck.

Die Chance auf den vierten Meistertitel in Folge ist das, was ihn und seine Mitspieler den Fokus nicht verlieren lässt. Aber: „Wir dürfen nicht überrascht sein, dass jedes Team uns schlagen will“, sagt er und stellt die persönlichen Ambitionen hintenan. „Was ich so sehr an den Play-offs liebe, ist, dass es nur von Spiel zu Spiel geht und die eigene Leistung in den Hintergrund rückt. Es ist die Zeit des Jahres, wo es nur um das Team und nur um das Gewinnen geht. Ich bin ultraheiß, schaue jeden Tag, wie viele Tickets verkauft sind, und hoffe, dass die Halle voll und die Stimmung geil wird.“ Am besten so, wie er es am Mittwochabend vor dem Fernseher in der Euroleague gesehen hat.