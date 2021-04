Berlin - So sehr man es auch drehen und wenden und dadurch etwas abmildern mag – die Zeugnisnote für das bisherige Kalenderjahr wird einfach nicht besser. Acht Bundesliga-Niederlagen haben die Füchse Berlin aus allen Champions-League-Träumen gerissen und sie unsanft auf dem Parkett landen lassen. Die mittlerweile fünf Teams vor den Berlinern sind längst enteilt, in unmittelbarer Nähe schwirren sechs weitere Mannschaften nur wenige Zähler voneinander getrennt im Kosmos Mittelfeld herum. Dementsprechend ernüchtert klingt Stefan Kretzschmar, wenn er dem Team attestieren muss, „dass das Kalenderjahr 2021 überhaupt nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Acht Niederlagen, egal gegen wen, sind definitiv zu viel und werden unseren Ansprüchen nicht ansatzweise gerecht. Wir sind wahnsinnig enttäuscht mit der jetzigen Situation“, sagt der Sportvorstand der Füchse.

Paul Drux wahrscheinlich wieder im Kader

Wenn schon nicht der Kampf um Europa erfolgreich ist, dann doch aber bitte noch der in Europa. Am Dienstagabend (20.45 Uhr/DAZN) können die Füchse in der heimischen Schmelinghalle das Final Four in der European League erreichen, müssen aber dafür die 29:32-Hinspielniederlage gegen Montpellier ausbügeln. Entweder durch einen Sieg mit mindestens vier Toren Differenz oder jeden Erfolg mit drei Toren Unterschied, bei dem die Franzosen weniger als 29 Auswärtstore erzielen. „Ich glaube, dass das möglich ist“, sagt Kapitän Paul Drux, der nach überstandener Knie-OP und Wochen des Zuschauens wahrscheinlich wieder im Kader stehen wird. Nicht ganz unwichtig für die Stabilität und Variabilität der Mannschaft. Und ein Lichtblick. Denn: „Montpellier ist die Chance des Jahres, um irgendwas noch geradezurücken oder in einem Wettbewerb wenigstens erfolgreich zu sein“, sagt Kretzschmar.

Solch eine Bedeutung aber sattelt natürlich noch einmal zusätzliche Last auf die Schultern der alles andere als selbstsicher daherkommenden Füchse-Spieler. Nicht nur der Sportvorstand macht die Partie zum Spiel der Spiele, auch Jaron Siewert spricht von einem „elementar wichtigen“ Spiel. Nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für ihn als Trainer, der die Leistungen der vergangenen Wochen zu verantworten hat. So wird das Spiel für ihn und sein Team, ja für den gesamten Verein eins, „das wir unbedingt gewinnen wollen und wahrscheinlich auch müssen, um unseren Ansprüchen gerecht zu werden und irgendwas noch zu retten und aus der Frustrationsphase rauszukommen“, sagt Stefan Kretzschmar.

Für dieses Unternehmen müssen die Füchse zwar weiterhin auf Linksaußen Milos Vujovic verzichten, haben ansonsten aber den restlichen Kader zur Verfügung. Jetzt ist es an den Spielern, die Zeugnisnote für das bisherige Jahr aufzupeppen. Ein Einzug in das Final Four in Mannheim würde sich ganz gut lesen.