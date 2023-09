Fünf Fakten zum Spiel: 1. FC Union Berlin beim VfL Wolfsburg

Berlin -Für den 1. FC Union Berlin steht am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg die nächste Bundesliga-Aufgabe auf dem Programm. 3600 Union-Fans werden ihre Mannschaft begleiten. Für das Team von Urs Fischer ist es die Generalprobe für einen ganz großen Abend.

Enge Kiste: Union gegen Wolfsburg ist ein Verfolgerduell in der oberen Tabellenhälfte. Union geht als Fünfter ins Rennen, Wolfsburg rangiert zwei Plätze dahinter. Beide Mannschaften haben nach drei Begegnungen sechs Zähler auf dem Konto.

Zweikampf-Monster: Unter den Bundesliga-Stammspielern sind der Wolfsburger Maxence Lacroix (79 Prozent gewonnener Zweikämpfe) und der Unioner Danilho Doekhi (71) die beiden zweikampfstärksten Profis der Liga.

Kein Auswärtssieg: In acht Bundesliga-Duellen zwischen Union und Wolfsburg gab es noch keinen Auswärtssieger. Fünfmal gewann die Heimmannschaft, dreimal trennten sich die Teams unentschieden. Nur in der Vorsaison konnte Union beim 1:1 in der Autostadt etwas Zählbares mitnehmen.

Rückkehr: Ein Wiedersehen mit dem Ex-Verein gibt es für die Union-Verteidiger Robin Knoche, Jerome Roussillon und Paul Jaeckel. Knoche (226 Pflichtspiele) kickte zwischen 2005 und 2020 in Wolfsburg, der Franzose Roussillon (128 Pflichtspiele) zwischen 2018 und Januar 2023. Jaeckel kam zwischen 2014 und 2018 auf drei Einsätze.

Generalprobe: Nach Wolfsburg ist vor Real Madrid. Mit einem Sieg bei den Niedersachsen wollen die Köpenicker Selbstvertrauen für den ersten Champions-League-Auftritt ihrer Vereinsgeschichte tanken. Das Auswärtsspiel im schillernden Santiago Bernabéu steigt am Mittwoch (18.45 Uhr).