Fünf Fakten zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC

Berlin -18 Punkte trennen Eintracht Frankfurt und Hertha. Die mit 32 Zählern auf dem sechsten Platz liegenden Hessen können mit einem Sieg den Titelkampf in der Fußball-Bundesliga beleben, die mit 14 Punkten auf dem vorletzten Rang liegenden Berliner müssen aufpassen, dass der Kontakt zu den Nicht-Abstiegsplätzen verloren geht. In 34 Ligaspielen beider Vereine in der Liga gab es zehn Heim- und neun Auswärtssiege. 15 Mal trennte man sich remis.Auch Makoto Hasebe kann seine Bilanz als ligaweiter Remis-König ausbauen. Der 39 Jahre alte Japaner steht vor seinem 100. Unentschieden in 364 Ligaspielen. Bisher sind neun Remis gegen einen Verein sein Höchstwert, den er am Samstag gegen Hertha auf zehn Punkteteilungen schrauben könnte.Die Eckbälle könnten einen Knackpunkt des Spiels liefern, wenn eine Mannschaft sich nicht an die Statistik hält. Hertha hat als einzige Mannschaft neben Schalke in dieser Saison noch nie nach einem Eckball ein Tor erzielt. Frankfurt musste bisher wie die TSG Hoffenheim gleich sechs Gegentreffer nach Eckbällen hinnehmen.Frankfurts Randal Kolo Muani befindet sich auf den Spuren von Erling Haaland. Der Norweger ist der bisher einzige Spieler, der 20 Scorerpunkte vor seinem 20. Bundesligaeinsatz erzielen konnte. Bereits im 18. Ligaspiel kam der damalige Dortmunder Stürmer auf 21 Zähler. Der Franzose läuft gegen Hertha zum 18. Mal in der Liga auf und weist nach 17 Spielen sieben Tore und zwölf Assists auf.Am Samstag muss Schwarz auf Agustin Rogel, Chidera Ejuke, Stevan Jovetic und Kelian Nsona verzichten. Die Verletzung von Peter Pekarik, der an einer Kapselverletzung in der Hüfte, bringt den Trainer um eine knifflige Entscheidung. Der 36-jährige Slowake hatte Jonjoe Kenny gut vertreten und hätten diesen Platz eventuell auch behalten, auch wenn Kenny seine Gehirnerschütterung überwunden hat.Informationen zum Spiel auf Bundesliga-Homepage