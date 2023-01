Fünf Fakten zum Spiel VfL Bochum gegen Hertha BSC Natürlich gibt es im Keller-Duell von Hertha BSC beim VfL Bochum für den Sieger nur drei Punkte. Doch laut Fußballarithmetik sind es quasi sechs. Für die Ber... dpa

ARCHIV - Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball. Uli Deck/dpa/Symbolbild

Berlin/Bochum -Natürlich gibt es im Keller-Duell von Hertha BSC beim VfL Bochum für den Sieger nur drei Punkte. Doch laut Fußballarithmetik sind es quasi sechs. Für die Berliner heißt das bei derzeit einem Zähler mehr: Vier Punkte Vorsprung und ein Polster auf die Abstiegsränge oder zwei Punkte Rückstand und möglicherweise der Absturz in die rote Zone. Es geht also um was.