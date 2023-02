Fünf Fakten zum Spiel von RB Leipzig gegen Union Berlin Seit ihrem Aufstieg in die Bundesliga gehören beide Clubs zur nationalen Spitze. Nimmt man nur den Zeitraum, in dem RB Leipzig in der Bundesliga spielt, so s... dpa

Leipzig -Seit ihrem Aufstieg in die Bundesliga gehören beide Clubs zur nationalen Spitze. Nimmt man nur den Zeitraum, in dem RB Leipzig in der Bundesliga spielt, so stehen die Sachsen in diesem Zeitraum auf Platz drei. Der 1. FC Union Berlin ist seit seinem Aufstieg 2019 Fünfter.Union-Trainer Urs Fischer ist bekannt dafür, bei anderen Clubs durchgefallene Profis auf ein neues Level zu heben. Bestes Beispiel ist Rani Khedira. Der 29-Jährige schaffte es in seiner Leipziger Zeit von 2014 bis 2017 am Ende nicht mal mehr in den Kader. Seit Khedira seit Sommer 2021 das Union-Trikot trägt, ist er sogar in den Blickpunkt des Bundestrainers gerückt.Die vergangenen vier Bundesliga-Duelle mit Union hat Leipzig alle verloren. Gegen keinen anderen Club aus dem Oberhaus hat der Pokalsieger so eine ernüchternde Bilanz.Ginge Leipzig am Samstag nicht als Verlierer vom Platz, wäre es das 19. Spiel nacheinander ohne Niederlage. Damit würde Marco Rose zum Rekord-Trainer aufsteigen, wenn man nur Spiele seit der Erstliga-Zugehörigkeit zählt.Die bis dato letzte Heim-Niederlage in der Bundesliga kassierte Leipzig gegen Union. Am 23. April verlor man 1:2. Leipzig führte durch ein Tor von Yussuf Poulsen lange, ehe Sven Michel und Kevin Behrens das Spiel in den letzten fünf Minuten drehten.