Fünf Fakten zum Spiel von Union Berlin bei Mönchengladbach Den 1. FC Union führt die Reise zum nächsten Bundesligaspiel am Sonntag (19.30 Uhr) zu Borussia Mönchengladbach. Im Hinspiel am 30. Oktober konnten die Berli... dpa

ARCHIV - Berlins Danilho Doekhi (2.v.r) köpft den Ball ins Tor zum 2:1 für Union Berlin. ntur GmbH/dpa/Archivbild Andreas Gora/Deutsche Presse-Age

Berlin -Den 1. FC Union führt die Reise zum nächsten Bundesligaspiel am Sonntag (19.30 Uhr) zu Borussia Mönchengladbach. Im Hinspiel am 30. Oktober konnten die Berliner in der Schlussphase einen 0:1-Rückstand drehen und noch mit 2:1 gewinnen.