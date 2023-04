Fünf Fakten zum Spiel von Union Berlin gegen den VfL Bochum

„Crunch Time“. Dieser Begriff gefällt Union Berlins Trainer Urs Fischer. Mit dem Heimspiel gegen den VfL Bochum am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beginnt für die E...

Berlin (dpa) – -„Crunch Time“. Dieser Begriff gefällt Union Berlins Trainer Urs Fischer. Mit dem Heimspiel gegen den VfL Bochum am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beginnt für die Eisernen der entscheidende Schlussspurt in der Fußball-Bundesliga. Als Tabellendritter ist die Qualifikation für die Champions League möglich.

Heimstärke: Union ist im Stadion An der Alten Försterei in der Bundesliga seit 19 Spielen ungeschlagen. Das Hinspiel verloren die Köpenicker als damaliger Tabellenführer beim seinerzeitigen Schlusslicht derweil mit 1:2. Die letzte Heimniederlage der Eisernen gegen den Ruhrpott-Club liegt fast zehn Jahre zurück.

Alte Bekannte: Bei den Gastgebern trugen früher die Mittelfeldakteure Janik Haberer und Milos Pantovic das Bochumer Trikot. Beim VfL können die Verteidiger Dominique Heintz und Keven Schlotterbeck auf eine Union-Historie verweisen, wobei Heintz in dieser Saison von Union an Bochum ausgeliehen wurde. Gut miteinander bekannt sind Union-Verteidiger Danilho Doekhi und VfL-Trainer Thomas Letsch. Von 2020 bis 2022 waren sie gemeinsam bei Vitesse Arnheim in den Niederlanden.

Routine: Beide Clubs stellen in dieser Saison die Mannschaften mit dem höchsten Durchschnittsalter. Bei Union liegt dieses bei 28,2 Jahren, bei Bochum sogar bei 29 Jahren.

Torgarantie: Eine Nullnummer wäre ein Novum. Noch nie endete ein Spiel beider Teams mit einem 0:0 - weder in der Bundesliga, noch in der 2. Liga, noch im Pokal. 24 Mal fiel seit dem ersten Spiel im Jahr 2000 mindestens ein Treffer.

Flanken: Aufgepasst Bochum. Kein Bundesliga-Team kam nach seitlichen Hereingaben in dieser Saison häufiger zum Torschuss als Union (71 Mal). Der VfL kassierte hingegen mit zehn Toren die meisten Gegentreffer nach Flanken der Konkurrenz

