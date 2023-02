Fünf Fakten zum Spiel von Union Berlin gegen FSV Mainz 05 Der 1. FC Union Berlin ist in diesem Jahr noch ungeschlagen. Und nicht nur das: Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer feierte vier Siege in vier Spielen. Ge... dpa

Berlin -Der 1. FC Union Berlin ist in diesem Jahr noch ungeschlagen. Und nicht nur das: Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer feierte vier Siege in vier Spielen. Gelingt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FSV Mainz 05 der fünfte Pflichtspielerfolg nacheinander, würden die Eisernen zumindest bis Sonntag Tabellenführer der Fußball-Bundesliga vor dem Titelverteidiger und Rekordmeister FC Bayern sein.