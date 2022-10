Fünf Overwatch-Teams sichern sich Playoff-Plätze In der Overwatch League haben sich die ersten fünf Teams für die Playoffs qualifiziert. Einigen gelang das nur mit Mühe. dpa

HANDOUT - Die ersten fünf Teams haben einen garantierten Platz in den Playoffs der diesjährigen Overwatch League. dpa Robert Paul/Activision Blizzard/

Los Angeles -Die ersten Fünf Teams der Overwatch League haben sich dieses Wochenende einen Platz in den Playoffs gesichert. In der Region West werden Dallas Fuel, San Franciso Shock und Los Angeles Gladiators garantiert um den Meisterschaftstitel kämpfen, in der Region Ost Seoul Dynasty und Shanghai Dragons.