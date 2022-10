Fünf Partien in zehn Tagen: Alba vor erstem Spielmarathon Nach dem noch recht entspannten Saisonstart erwartet Alba nun ein straffer Spielplan mit fünf Partien in nur zehn Tagen. Den Auftakt macht am Freitag das Eur... dpa

Berlin -Nach dem noch recht entspannten Saisonstart erwartet Alba nun ein straffer Spielplan mit fünf Partien in nur zehn Tagen. Den Auftakt macht am Freitag das Euroleague-Auswärtsspiel bei Emporio Armani Mailand (20.30 Uhr/Magentasport). „Wenn man den Spielplan so sieht, fühlt sich das so an, als würde man am Abgrund stehen. Deshalb ist es besser, sich immer nur auf das nächste Spiel zu fokussieren“, sagte Trainer Israel Gonzalez.